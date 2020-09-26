شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يزور سوهاج غدا لافتتاح وتفقد مشروعات وأنشطة رياضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقوم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بزيارة لمحافظة سوهاج، غدا الأحد، لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات والأنشطة الرياضية المختلفة بالمحافظة.

وقال اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج- في تصريح له اليوم- أن برنامج زيارة الوزير للمحافظة يتضمن إفتتاح ماراثون سباق الدراجات بمشاركة 100 دراجة، بداية من كورنيش النيل حتى مبنى جامعة سوهاج القديمة بطول 2 كيلو متر، وتفقد صالة للألعاب الرياضية مقامة على بعد 900 متر من مبنى المحافظة، وافتتاح ملعب خماسى بنادى الرحلات بحى الكوثر، وحضور المهرجان الختامى لمشروع الأيتام بالنادى، وتفقد الإنشاءات الجديدة بنادى الإيمان للمعاقين بمدينة سوهاج، وتشمل إستكمال المبنى الإدارى، والصالة الأولى للألعاب الرياضية بمدرجات معلقة تتسع لحوالى 50 متفرج، وأعمال تجهيز الصالة الثانية بالمبنى.

وأضاف محافظ سوهاج، بأن الوزير سيتفقد مركز شباب مدينة سوهاج لحضور تصفيات أولمبياد الطفل المصرى في كرة القدم، والتى تقام بين فريقى محافظتى أسيوط والوادى الجديد، فضلا عن إفتتاح مشروع «100 فتاة 100 حلم»، وعقد لقاء حوارى مع 120 شاب وفتاة بمركز التعليم المدنى بمدينة سوهاج، وتكريم عدد من الفرق الرياضية بالمحافظة الفائزة في بطولات رياضية.