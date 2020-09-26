شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأقصر يشكر السيسي عقب اختياره لرئاسة الجامعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بعث الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، برقية شكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، عقب اختياره كأول رئيس لجامعة الأقصر الوليدة.
وجاء في نص البرقية: «فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، يطيب لى أن أبعث لسيادتكم أسمى آيات الشكر والتقدير على ثقتكم الغالية لتعيينى رئيساً لجامعة الأقصر. وإنه لمن دواعي سروري أن أكلف بهذا العمل الوطني والخدمة تحت قيادتكم الرشيدة، وأعاهد الله وأعاهدكم أن أعمل مخلصا لاستكمال جهود التطوير بجامعة الأقصر في ظل اهتمام سيادتكم بتطوير قطاع التعليم، ورفع جودة وكفاءة مخرجاته، وسنحرص على البناء فوق ما تحقق من إنجازات لبلوغ الآمال والتطلعات المنشودة من قطاع التعليم لتحقيق رؤية مصر 2030. حفظكم الله وسدد خطاكم لاستكمال مسيرة التنمية».
كما بعث «عزوز» برقيتين مماثلتين للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي. قدم خلالهم الشكر على ثقتهم التي أولوها له داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر.
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