شكرا لقرائتكم خبر عن 36 مرشحا محتملا بالدائرة الأولى لمركز وبندر الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تلقت محكمة الأقصر الابتدائية، بإشراف المستشار أيمن هدهد رئيس المحكمة، أوراق ترشيح ٣٦ مرشحا محتملا لانتخابات مجلس النواب، على الدائرة الأولى لمركز الأقصر.
ومن أبرز المتقدمين لخوض غمار الانتخابات النائب الحالى، الطيرى حسن عبده، عبدالنبى الرشيدى ، أحمد حسين خليل، الدكتور عبدالله محمد، بغدادى فزاع، حسنى محمد على محمد عبيد، خالد عبدالمنعم، أحمد العطيفى، بهاء أبوالحمد، علاء الدين راشد، خالد فكرى، الحسين بكرى، محمود بغدادى، طاهر الملوانى.
وتستعد لجنة الانتخابات فى تلقى الطعون على المرشحين المحتملين بدءً من الغد الأحد ولمدة ٣ أيام، ويتم بعدها الاعلان عن الكشوف النهائية والترتيب بالرموز التى حصل عليها المتقدمين للترشيح.
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