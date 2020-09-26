شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة: الشاب المصري حريص على بلده وقيادته السياسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة: «أعتقد بدأنا منذ عام 2014 في رؤية جديدة وهي إهتمام القيادة السياسية ببناء الشباب، ببرامج ممنهجة شاملة التدريب وتطوير القدرات حتى العمل، شاملة فرص العمل من خلال بنك التوظيف، والتدريب على ريادة الأعمال والتطوير وعمل شراكات مع مؤسسات مختلفة».

وأضاف الدكتور أشرف صبحي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «من القاهرة» المذاع على فضائية «سكاى نيوز عربية»، اليوم السبت، أن الشاب المصري منذ عام 2014 يشعر بمسؤوليته وأن كلمته لها دور لدى المجتمع، مما يؤدي إلى التناغم في المجتمع، ويتم العمل عليه بآليات مختلفة في قطاع الشباب.

وتابع: أن المجتمع المصري عانى من أيدلوجية معينة في فترة ما وهي 30 يونيو، والمجتمع يتحرك على بناء دولة حديثة مختلفة، معقبا: «اللي مش شايف الدولة المصرية بشكلها مظبوط هو اللي يستاهل».

وأشار إلى أن الدولة تبني بشكل مختلف، بالإضافة إلى دور الشباب المصري ووعيه ومعرفته بالتحديات الموجودة في الداخل والخارج، ومعرفته بالناس اللي عايزة ضرر للمجتمع، وشايف الدول المحيطة اللي نتمنى لاشقائنا أنها ترجع مرة أخرى، وأنها تعيش بشكل طبيعي، فبالتالي لا أعتقد أنه رهان مظبوط لأن الأسرة المصرية والشاب المصري بصفة خاصة حريص على بلده وقيادته السياسية.