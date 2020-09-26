شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أساقفة الاسكندرية لخريجى الكلية اللاهوتية: كونوا تلاميذ حقيقيين للمسيح (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، السبت، حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية اللاهوت الأسقفية.

وقال الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية الانجليكانية، خلال حفل التخرج مخاطباً الطلاب: لا شك أن ما تعلمتوه خلال سنوات الدراسة، ساعدكم أن تزدادوا فى معرفة فكر الله وتتعمقوا فى تعليم الرسل، وأصلى أن يساعدكم هذا التعليم لكي تكون خدمتكم خدمة فعالة ومؤثرة تؤدى إلى نمو الكنيسة وامتداد ملكوت الله.

وأضاف حنا، في كلمته التي بدأت بعد موكب الخريجيين: "لقد كنتم فى رحلة أثناء سنوات الدراسة وهذه الرحلة قادتكم إلى هذا اليوم الذي تتسلمون فيه شهادات التخرج"، مستطرداً: "لكننى أتمنى أن لا يكون اليوم هو النهاية بل أتمنى أن يكون بداية رحلة جديدة، رحلة تمتد طول العمر وهي رحلة التلمذة، فالعلم الذي تعلمتموه هو مجرد عامل مساعد لكم وأنتم فى رحلة التلمذة التى أتمنى من قلبى أن تقرروا وتصمموا أن تبدأوها اليوم".

ووجه المطران حديثة للخريجين: "حصولكم على البكالوريوس أو الماجستير أو حتى درجة الدكتوراه فى اللاهوت لايعنى أبداً أنكم أصبحتم تلاميذاً للمسيح، لذا يجب علينا أن نعرف جيدا أننا لن نستطيع أن نصنع فرقاً فى الكنيسة ولن نكون مؤثرين فى الخدمة إلا إذا أصبحنا تلاميذ حقيقين للمسيح".

بدوره، قال المطران سامي فوزي، عميد الكلية اللاهوتية، تحدث الرب عن أن الحصاد كثير والفعلة قليلون فهى دعوة لنا ان الكنيسة تحتاج خدام حقيقين يرسلهم الرب ليجمعوا حصاده، مضيفًا؛ خدام لا يكلوا ولا يملوا فالله يريد خدام يقابلوا التحديات بسيف الكلمة المقدسة.

وأكد الأنبا كريكور كوسا، مطران الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، أن الخريجين ١٢ وهو نفس عدد رسل المسيح، مشيرًا إلى أن معرفة الله الحقيقية هى أن تذهب للكل وتكتشف فيهم المسيح لأننا خلقنا على صورته.

بينما قدمت الطالبة ليديا الديب، كلمة خريجي الكلية قائلة أنه أثناء جائحة كورونا اكتشفت أن ما أكون هو أهم بكثير من ما أملك وأن التحديات لا يواجهها سوى الرب.

واعربت الطالبة عن شكرها للمطران منير حنا، الذي فتح أبواب كلية اللاهوت أمام جميع الطلبة ليتعرفوا أكثر على المسيح.

أسماء طلبة بكالوريوس العلوم اللاهوتية الخريجين: ليديا الديب بولس، جوى صموئيل لبيب، مارينا عصام فرحات، حنان فوزى شكرالله، جاكلين رافت حكيم، إنجيل داود ونيس، إيفا جمال نصحى، فيكتور صبحى جيد، مانويل افرام نجيب، جعفر تينقره كودى، ميخائيل أنجلو الشنطة، شاكر إسماعيل الشاى.

رئيس أساقفة الاسكندرية لخريجى الكلية اللاهوتية: كونوا تلاميذ حقيقيين للمسيح

رئيس أساقفة الاسكندرية لخريجى الكلية اللاهوتية: كونوا تلاميذ حقيقيين للمسيح

رئيس أساقفة الاسكندرية لخريجى الكلية اللاهوتية: كونوا تلاميذ حقيقيين للمسيح

رئيس أساقفة الاسكندرية لخريجى الكلية اللاهوتية: كونوا تلاميذ حقيقيين للمسيح

رئيس أساقفة الاسكندرية لخريجى الكلية اللاهوتية: كونوا تلاميذ حقيقيين للمسيح

رئيس أساقفة الاسكندرية لخريجى الكلية اللاهوتية: كونوا تلاميذ حقيقيين للمسيح

رئيس أساقفة الاسكندرية لخريجى الكلية اللاهوتية: كونوا تلاميذ حقيقيين للمسيح

رئيس أساقفة الاسكندرية لخريجى الكلية اللاهوتية: كونوا تلاميذ حقيقيين للمسيح

رئيس أساقفة الاسكندرية لخريجى الكلية اللاهوتية: كونوا تلاميذ حقيقيين للمسيح

رئيس أساقفة الاسكندرية لخريجى الكلية اللاهوتية: كونوا تلاميذ حقيقيين للمسيح