شكرا لقرائتكم خبر عن «صرف القاهرة الكبرى» تنشر حصادا بأبرز أعمالها اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشرت الصفحة الرسمية للشركة القابضة للصرف الصحي بالقاهرة الكبري، حصاد أعمال اليوم بمختلف المناطق.
وقالت الشركة إنه تم التعامل مع كسر بخط طرد الصرف الصحى لمحطة وادى حوف قطر 450 مم بسبب اعمال حفر خط غاز بجانب شركة النصر للسيارات وتم الدفع بعدد 6 شفاطات وسحب المياه ومتاعبة عملية الإصلاح .
وأضافت أنه تم تسليك وتطهير شارع جزيرة بدران – روض الفرج، وتركيب 3 أغطية أسمنتية بعد الإزالة التي تمت لعزبة الصفيح بواسطة حى روض الفرج والتى نتج عنها ردم لآبار الصرف الصحى .
وأوضحت الشركة أنه تم تغيير غطائين بمدينة الأخوة من شارع الكابلات بجوار إيجيماك وصيدناوى لحدوث مشاكل وتكرار شكوى السكان، واستكمال تنفيذ برنامج تطهير بالوعات الأمطار في الشوارع والمناطق الآتية :
-شارع حامد حجازى في وجود لجنة من المحافظة – مراقبة النهضة – الإدارة العامة للسلام والمرج.
-أسفل كوبرى الملك الصالح حتى كوبرى العاشر كورنيش النيل – مصر القديمة .ط.
ولفتت الشركة إلى أنها تلقت 867 شكوى منها 371 للخط الساخن رقم 175 وتم التعامل معها جميعا.
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الوضع في مصر
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اصابات
102,625
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تعافي
93,531
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وفيات
5,853
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