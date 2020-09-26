شكرا لقرائتكم خبر عن عادل نعمان: تركيا سوف تتخلى عن الجماعة الإرهابية آجلا أم عاجلاً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب عادل نعمان، إن المصريين فضلوا منطق البناء والاستقرار وتجاهلوا الفوضى، لافتاً إلى أن تركيا سوف تتخلى عن الجماعة الإرهابية آجلا أم عاجلاً.

وأضاف الكاتب عادل نعمان، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «من القاهرة» المذاع على فضائية «سكاى نيوز عربية»، اليوم السبت، أن ما تفعله قنوات الإخوان هو سيناريو مكرر، ولديهم إفلاس إعلامي.

فيما قالت الدكتورة سارة نصر، مدرس الإعلام، إن هناك تكرار للفشل في مخططات جماعة الإخوان، لافتاً إلى أن هناك إعادة استخدام عدد من المشاهد لإظهار فشلهم.

وأضافت الدكتورة سارة نصر، خلال لقائها عبر زووم بالبرنامج، أن جماعة الإخوان يعيدوا استخدام الوسائل التي فشلت دون الأخذ في الاعتبار وعي المواطن المصري، مشيرة إلى أن لديهم إفلاس وفشل يعلنون عنه.