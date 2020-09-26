شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يفوز برمز «تمثال رمسيس» في انتخابات «النواب» بميت غمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك والمرشح المحتمل لانتخابات النواب بدائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، اليوم، من حسم معركة الرقم الأخير بكشوف المرشحين لصالحه.

ووصل منصور ومعه عدد كبير من أنصاره في اللحظات الأخيرة للترشيح وقبل الإغلاق بفترة بسيطة، للحصول على الرقم الأخير بالكشوف للتسهيل على الناخبين أثناء عملية التصويت.

وتمكن مرتضى منصور من الحصول على رمز «تمثال رمسيس»، وكذلك رقم 37، وهو آخر رقم بالكشوف وذلك قبل إعلان الكشوف النهائية غدا.

وٱكد منصور أنه ترشح عن دائرة ميت غمر لخدمة أهل محافظته ودائرته التي ولد بها، حيث أنه من مواليد قرية بشالوش التابعة لمركز ميت غمر.

وشهدت لجنة استقبال أوراق المرشحين معركة كبيرة بين عدد من المرشحين للحصول على الرقم الأخير في كشوف المرشحين.

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