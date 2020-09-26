شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات المصريين ترد على دعوات العنف والفوضى.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: احتفالات المصريين ترد على دعوات العنف والفوضى.







«الوطنية للانتخابات» تعلن القائمة المبدئية لمرشحى «النواب» اليوم.. رئيس الهيئة لـ«الخليج 365»: نقف على مسافة واحدة من المرشحين.. والقضاء الإدارى يبدأ تلقى الطعون والفصل فيها حتى 2 أكتوبر.. وانطلاق تسجيل بيانات المصريين بالخارج حتى 10 أكتوبر «الوطنية للانتخابات» تعلن القائمة المبدئية لمرشحى «النواب» اليوم.. رئيس الهيئة لـ«الخليج 365»: نقف على مسافة واحدة من المرشحين.. والقضاء الإدارى يبدأ تلقى الطعون والفصل فيها حتى 2 أكتوبر.. وانطلاق تسجيل بيانات المصريين بالخارج حتى 10 أكتوبر

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