شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يبحث الخدمات فى الأديرة مع رئيسى ديرى الأنبا بولا والعذراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم، الأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، في المقر البابوي بالقاهرة، كما استقبل في لقاء أخر الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل أخميم، لبحث الخدمات في الأديرة.

وكانت أسقفية الشباب، نظمت أمس الجمعة، حفل ختام السنة الثالثة والعشرين لخدمة الكورسات المتخصصة، فى مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث حضر الاحتفال قداسة البابا تواضروس الثاني، وصاحبا النيافة الأنبا موسى أسقف الشباب، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، وعدد من الآباء الكهنة والأساتذة المحاضرين بالكورسات المتخصصة، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية ضد انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

أشاد قداسة البابا فى كلمته خلال الحفل، باستمرار خدمة الكورسات المتخصصة رغم توقف التجمعات فى الفترة الماضية، من خلال نظام الـ Blended learning، كما وصف قداسته الخدمة بأنها مترابطة ومتكاملة ومتطورة.

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كما احتفلت الأسقفية على هامش احتفالية الكورسات المتخصصة، التى كرم فيها أوائل دفعة هذا العام من المستويين الأول والثاني، بعيد الصليب، وذكرى مرور أربعين سنة على تأسيس أسقفية الشباب.