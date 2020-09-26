شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الكهرباء يوضح كيفية الكشف على سرقات التيار فى عدادات "الكروت" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن لجان التفتيش على الشقق لكشف التلاعبين فى عدادات الكهرباء "الكروت" ليست وليدة اليوم، قائلا "إننا دائما نسعى إلى حصول المواطنين على التيارات الكهرباء بطريقة قانونية، دون سرقة التيار الكهربائى"، مؤكدا على ان اللجان أصبح معها تقنيات حديثة يستطيعون من خلالها اكتشاف السرقة فى العدادات مسبوقة الدفع، والذى يعتقد البعض استطاعتهم تخطى تلك العدادات.
وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، خلال مداخلة هاتفية، اليوم السبت، على برنامج اليوم، والذى تقدمه الإعلامية سارة حازم على فضائية DMC، أن الشركات تتابع معدل الشحن بالنسبة للكروت، وفى نفس الوقت يقومون بإجراء جولات تفتيشية للرقابة على كل العدادات الموجودة حتى يقوم الجميع بدفع الاستهلاك الحقيقى الذى يقوم باستخدامه بدون زيادة أو نقصان.
وأضاف الدكتور أيمن حمزة، أن لجان التفتيش يكون معها عدد من الكروت المصممة بتكنولوجيا حديثة، ومن خلالها يستطيعون الكشف عن التلاعب إذا وجد، بالإضافة إلى وجود متابعة لمعدل الشحن الموجود.
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