أخبار مصر

المنتدى الاقتصادى العالمي يُبرز تصريحات وزيرة التعاون الدولى فى قمة التنمية المستدامة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتدى الاقتصادى العالمي يُبرز تصريحات وزيرة التعاون الدولى فى قمة التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط المنتدى الاقتصادي العالمي، من خلال حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، الضوء على تصريحات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال مشاركتها في فعاليات قمة التنمية المستدامة التي عقدت الأسبوع الماضي في إطار الاحتفال بالعيد الخامس والسبعين للأمم المتحدة.

 

وخلال الأسبوع الماضي، شاركت وزيرة التعاون الدولي، في 3 محافل دولية افتراضية هامة مع عدد من كبار القادة على مستوى العالم لبحث المخاطر المستقبلية المتوقعة عالميًا بخلاف جائحة وكيفية مواجهتها، ومناقشة قضية التمكين الاقتصادي للمرأة، واستعراض دور الوزارة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف، فضلا عن سرد القصص التنموية المصرية أمام المنتدى الاقتصادي العالمي.

 

وألقى الحساب الرسمي للمنتدى الاقتصادي العالمي، الضوء على تصريحات وزيرة التعاون الدولي، التي طالبت فيها بضرورة إيجاد نموذج جديد للإدارة الاستباقية للمخاطر العالمية، وأن تكون المرونة جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيات الشركات، لإيجاد عقد اجتماعي جديد لمعالجة المخاطر.

Advertisements

 

كما تناول المنتدى الاقتصادي العالمي تصريحات "المشاط" حول التعاون متعدد الأطراف، والتي أكدت فيها أن التعددية تشبه إلى حد كبير المجال الرياضي، الذي يتسم بالتنافسية والتكامل في ذات الوقت، مشددة على ضرورة تكاتف كافة الأطراف حول المواطن باعتباره محورًا للاهتمام والمشروعات الجارية، وأهداف التنمية المستدامة باعتبارها القوة الدافعة.

 

وتأتي الفعاليات التي تشترك بها وزارة التعاون الدولي ضمن جهود تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، انطلاقًا من دور الوزارة لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع المؤسسات الإقليمية والدولية، من خلال مبادئ ثلاثة هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، والتمويل التنموي لدعم التنمية المستدامة.

WhatsApp Image 2020-09-26 at 6.22.36 PM (1)

 

WhatsApp Image 2020-09-26 at 6.22.36 PM

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المنتدى الاقتصادى العالمي يُبرز تصريحات وزيرة التعاون الدولى فى قمة التنمية المستدامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا