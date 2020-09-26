شكرا لقرائتكم خبر عن المنتدى الاقتصادى العالمي يُبرز تصريحات وزيرة التعاون الدولى فى قمة التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط المنتدى الاقتصادي العالمي، من خلال حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، الضوء على تصريحات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال مشاركتها في فعاليات قمة التنمية المستدامة التي عقدت الأسبوع الماضي في إطار الاحتفال بالعيد الخامس والسبعين للأمم المتحدة.

وخلال الأسبوع الماضي، شاركت وزيرة التعاون الدولي، في 3 محافل دولية افتراضية هامة مع عدد من كبار القادة على مستوى العالم لبحث المخاطر المستقبلية المتوقعة عالميًا بخلاف جائحة كورونا وكيفية مواجهتها، ومناقشة قضية التمكين الاقتصادي للمرأة، واستعراض دور الوزارة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف، فضلا عن سرد القصص التنموية المصرية أمام المنتدى الاقتصادي العالمي.

وألقى الحساب الرسمي للمنتدى الاقتصادي العالمي، الضوء على تصريحات وزيرة التعاون الدولي، التي طالبت فيها بضرورة إيجاد نموذج جديد للإدارة الاستباقية للمخاطر العالمية، وأن تكون المرونة جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيات الشركات، لإيجاد عقد اجتماعي جديد لمعالجة المخاطر.

Advertisements

كما تناول المنتدى الاقتصادي العالمي تصريحات "المشاط" حول التعاون متعدد الأطراف، والتي أكدت فيها أن التعددية تشبه إلى حد كبير المجال الرياضي، الذي يتسم بالتنافسية والتكامل في ذات الوقت، مشددة على ضرورة تكاتف كافة الأطراف حول المواطن باعتباره محورًا للاهتمام والمشروعات الجارية، وأهداف التنمية المستدامة باعتبارها القوة الدافعة.

وتأتي الفعاليات التي تشترك بها وزارة التعاون الدولي ضمن جهود تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، انطلاقًا من دور الوزارة لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع المؤسسات الإقليمية والدولية، من خلال مبادئ ثلاثة هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، والتمويل التنموي لدعم التنمية المستدامة.