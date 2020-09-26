شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس هيئة المجتمعات يعلن إنشاء بيارات لتقليل أضرار السيول بالمدن الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس عبد المطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أن وزير الإسكان أصد تعليمات بمراجعة كل شبكات الصرف الصحى والمدن التى حدث فيها مشكلات خلال فصل الصيف مثل التجمع الخامس والشيح زايد، وتم التكليف بصيانة مصارف الأمطار والصرف الصحى، وتوفير عربات كسح الأمطار والشفاطات للدخول فى حالة أى طارئ.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالى التحرير" الذى يذاع على قناة صدى البلد، أن هناك غرفة أعمال ميدانية توجد فى كل المدن حتى يتم متابعة موسم الأمطار بشكل يومى، ويتم عمل بيارات بالمناطق الزراعية والخضراء، حيث تم عمل 5 وسيتم الانتهاء من 5 أخرين خلال شهر أكتوبر.

وأوضح أن شبكات الصرف الصحى تستوعب أمطارا بقدر معين، ومع وجود البيارات الجديدة، سيكون لها فاعلية كبيرة فى سحب مياه الأمطار للأسفل وحل أى مشكلات قد تحدث، مؤكدا أن نسبة تفادى مخاطر السيول سيتم حلها بنسبة من 80 إلى 90%.