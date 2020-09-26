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السيسى يوجه بالتوسع فى تطبيق ونشر نظام الرى الحديث للأراضى الزراعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتوسع فى تطبيق ونشر نظام الرى الحديث للأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية، وذلك كمكون أساسى فى استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك المياه وتوفيرها، والتى تضم أيضًا رفع كفاءة الترع لتقليل الفائض، ومشروعات محطات تحلية المياه ومحطات معالجة الصرف، وكذا تقليص مساحات المحاصيل كثيفة استهلاك المياه، ونشر برامج توعية المزارعين للاستهلاك الرشيد للمياه.

 

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جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

 

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة الجهود المشتركة لوزارتى الرى والزراعة بشأن تحديث منظومة الرى على مستوى الجمهورية.

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