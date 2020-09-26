أبرزها التمثيل النيابي.. برلماني يشيد بجهود السيسي في تمكين متحدي الإعاقة



محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



قال النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إنه منذ بداية عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اقتحم ذوو القدرات الخاصة مجالات عدة، وشغلوا عددًا من الوظائف التي كانت حكرًا على غيرهم بتميز واضح ضد قدراتهم ومواهبهم؛ حيث نادى السيسي بتمكين متحدي الإعاقة ومساواتهم بغيرهم في مختلف الوظائف والتخصصات، وفقًا لكفاءتهم ودون النظر إلى إعاقتهم التي يتحدونها.

وأضاف متولي، حلال حديث له اليوم السبت، أن الدولة تحت رعاية الرئيس السيسي أصبحت تقدِّر وتعترف بذوي القدرات الخاصة وتعطي لهم مساحة في تحقيق أحلامهم، وهناك مكاسب مستمرة يحصدها ذوو الاحتياجات الخاصة، وكان أول تلك المكاسب هي التمثيل النيابي بالبرلمان؛ حيث ضم مجلس النواب ولأول مرة في التاريخ نوابًا من ذوي الاحتياجات الخاصة، بواقع 9 نواب؛ 8 منهم منتخبين.

وأشار البرلماني إلى أنه في ما يتعلق بمعدلات التوظيف والعمل، بلغ عدد المعينين في منشآت القطاع الخاص من ذوي الهمم 5 آلاف و213 خلال عام 2019.

وأوضح متولي أنه حسب وزارة التضامن بلغت نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر 10.6% من تعداد السكان حتى ديسمبر من العام الماضي، بينما أشارت البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن ذوي الاحتياجات الخاصة يشكلون نحو 10.67% من إجمالي عدد السكان "بدءًا من 5 سنوات فأكثر"، وذلك في التعداد السكاني الذي أجراه لعام 2017.