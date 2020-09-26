"الأوقاف" تنفي وجود أي مستشارين للوزير سوى المستشار القانوني

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): نفت وزارة الأوقاف وجود أي مستشارين للوزير الدكتور محمد مختار جمعة، سوى المستشار القانوني للوزارة. وذكرت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم السبت، أنه لا يوجد أي مستشار ديني أو علمي أو إعلامي أو خلافه للوزير، مشددة على أنها ستتخذ إجراءاتها القانونية تجاه أي ادعاء في ذلك أو استغلال لهذا المسمى بدون أي وجه حق.​

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