وزيرة الثقافة تنعى المنتصر بالله: "كلمة السر" في نجاح الأعمال التي شارك بها

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الفنان الكبير المنتصر بالله، الذي غيبه الموت اليوم السبت 26 سبتمبر، عن عمر يناهز 70 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت عبدالدايم في بيان لها اليوم: "الراحل تميز بأسلوب خاص في الأداء، وتفوق في التعبير عن طبيعة الشخصيات التي جسدها".

وأضافت: "مثل كلمة السر في نجاح كل الأعمال التي شارك بها، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته".

يشار إلى أن المنتصر بالله حصل على بكالوريوس الفنون المسرحية عام 1969 ثم نال درجة الماجيستير في الفنون المسرحية عام 1977، بدأ مشواره مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح في أوائل السبعينيات، وشارك في العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية والتلفزيونية، وتوالت أعماله بعدها والتي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.​