منها مكافحة كورونا.. تعرف على جهود الداخلية في أسبوع (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، استمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية.

ووجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باستهداف كافة البؤر الإجرامية، وملاحقة كافة صور الخروج عن القانون، ونجحت الداخلية في ضبط 13 عنصرا إجراميا سبق اتهامهم فى العديد من القضايا، أبرزها "سرقة بالإكراه- سلاح نارى وذخائر- شروع فى قتل– مخدرات"، وتبين أن البعض منهم محكوم عليه بالإعدام والسجن "المؤبد، 40 سنة، حيث تواصل الداخلية توطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

واقتحمت الداخلية سوق تجارة السلاح، ونجحت ـ خلال أسبوع ـ في ضبط 1058 قطعة سلاح ناري بينها جرينوف وبنادق آلية، فضلاً عن تنفيذ 508223 حكم قضائى، بينها 2295 حكم جناية.

ولحماية الشباب من براثن الإدمان، نجحت الداخلية في ضبط 1259 قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها 1337 متهم، بحوزتهم 156 كيلو حشيش و 52270 كيلو بانجو، و27 كيلو هيروين و25 كيلو استروكس و92 ألف قرص مخدر.

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ووجه قطاع الأمن الاقتصادي حملات أمنية مكبرة، حيث تمكنت شرطة الكهرباء من ضبط 75566 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، حيث بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 50892279 جنيه.

ونجحت الجهود في مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة في ضبط 1743 قضية فى مجال التهرب الضريبي والأموال العامة، و11 قضية في مجالات "اختلاس واستيلاء على المال العام ، وتسهيل الاستيلاء على المال العام، احتيال مصرفي ، غسل أموال ، كسب غير مشروع"، حيث بلغت القيمة الاجمالية 2360973753 جنيه مصري.

ولم تمنع حملات الداخلية في ملاحقة الجريمة، استمرارها في مكافحة فيروس كورونا، حيث نجحت الداخلية في ضبط 59 قضية مقاهٍ مخالفة، وغلق 1835 محلا مخالفا لمواعيد الغلق، وغلق 5 أماكن "أنشطة تعليمية - تجمعات طلابية مراكز للدروس الخاصة"، وفى مجال مخالفة عدم ارتداء الكمامات تم ضبط " 11650 سائق نقل جماعي".