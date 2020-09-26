ضبط مخزن قطع غيار سيارات مجهولة المصدر في الأزبكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ضبطت قوات إدارة التموين في القاهرة، مخزنًا لقطع غيارات السيارات مجهولة المصدر، في منطقة الأزبكية.

كانت معلومات وردت للواء محمد رجائي مدير إدارة مباحث تموين القاهرة لمكافحة الغش التجاري، تفيد حيازة "أشرف.ن"، لقطع غيار مقلدة وغير مدون عليها بيانات، بغرض التربح منها عن طريق فروق الأسعار، بينها وقطع الغيار الأصلية.

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جرى تشكيل حملة، تحت إشراف اللواء محمد رجائي، وقادها العميد رأفت الزمزمي، توجهت صوب المخزن في شارع سليمان الحلبي بمنطقة الأزبكية.

بالتفتيش جرى ضبط 300 ألف كرتونة مدون عليها "جلبة مقص" خاصة بالسيارات، و420 قاعدة موتور سيارات، وجميعها غير مدون عليها بلد المنشأ.

بسؤال أمين المخزن "ج.ف" عن الترخيص الصادر له من الجهات المختصة لمزاولة نشاطه، أفاد بعدم وجودها، بالمخالفة لأحكام القانون 453 لسنة 54، وبسؤاله عن المستندات الدالة على مصدر حيازته للمضبوطات، أفاد بعدم وجودها بالمخالفة للقرار 113 لسنة 94، وكذا بالمخالفة للقانون 281 لسنة 94 الخاص بالغش والتدليس.