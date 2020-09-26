أخبار مصر | "أمهات مصر" يشيدن بقانون الهيئة الوطنية لجودة التعليم الفني

كتب هاني نصر العربي في السبت 26 سبتمبر 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر "أمهات مصر" يشيدن بقانون الهيئة الوطنية لجودة التعليم الفني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، بقانون إنشاء وتنظيم الهيئة المصرية الوطنية لضمان الاعتماد والجودة في التعليم والتدريب والتقني والفني والمهني.

وأكدت عبير، في تصريحات صحفية، أن الارتقاء التعليم الفني بالتعليم الفني وتطويره والعمل علي جودته أحد العوامل الرئيسية التي تعمل علي نهوض الدول وتنميتها وتقضي علي البطالة وتخلق فرص عمل في مختلف المجالات.

والجدير بالذكر أن المهام المكلفة بها هيئة تطوير منظومة التعليم والتدريب الفني والمهني، حيث تهتم هذه الهيئة بضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبية والتقنية والفنية والمهنية.

كما تركز علي تطبيق معايير الاعتماد والجودة الألمانية، علي أن تكون جهة محايدة لا تتبع الوزارة ولكنها تتبع رئاسة مجلس الوزراء.

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وتهتم الهيئة بتقييم جميع التجارب القائمة في التعليم الفني، وتحدد ما إذا كانت مستواها يتناسب مع ما يطبق في الدول المتقدمة أم لا.

كما تشمل مهامها اعتماد شهادات تخرج الطلاب الطلاب، حيث سيكون مدون بها قائمة المهارات التي اكتسبها الطالب مع مقارنتها بالمهارات العالمية، وبالتالي سيستطيع الطالب العمل في أي مكان محلي أو دولي، علما أن هذه الهيئة لن تتعارض مع الدور الذي تقوم به هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد.

وتقوم الهيئة بإرسال لجانا متخصصة للمدارس الفنية لكي تتأكد من اكتساب الطلاب للمهارات المطلوبة لسوق العمل على أرض الواقع.