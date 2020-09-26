أخبار مصر | إطلاق 6 قوافل طبية ضمن "حياة كريمة" في ست محافظات

كتب هاني نصر العربي في السبت 26 سبتمبر 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر إطلاق 6 قوافل طبية ضمن "حياة كريمة" في ست محافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا بمحافظات (سوهاج - الإسكندرية - القليوبية - الفيوم - كفر الشيخ - الأقصر)، وذلك يومي ٢٦ و٢٧ سبتمبر.

وأضافت الوزارة خلال منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ان القوافل الطبية تتضمن التخصصات التالية (نساء وولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الباطنة، الأطفال، الأنف، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، الجلدية، خدمات الأشعة والتحاليل).

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 887 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 93531 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

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وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 102625 حالة من ضمنهم 93531 حالة تم شفاؤها، و5853 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.