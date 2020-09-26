مصر | المشدد والغرامة لمتهم عرض طفل للبيع والاتجار بالبشر بمصر الجديدة

كتب هاني نصر العربي في السبت 26 سبتمبر 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر المشدد والغرامة لمتهم عرض طفل للبيع والاتجار بالبشر بمصر الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد احمد الجندي بمعاقبة المتهم " باسم.ا" بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه مائة الف جنية، كما برأت كلا من "هدي.س" و" هبة.ع" في واقعة اتهامهم بالاتجار في البشر بدائرة قسم مصر الجديدة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد احمد الجندي وعضوية المستشارين حسن السيد حسن ومحمد احمد صبري وأمانة سر محمد فريد، وهاني شحاتة.

وكشف أمر إحالة النيابة العامة للمتهمين إلي محكمة الجنايات انهم بدائرة قسم مصر الجديدة بمحافظة القاهرة ارتكبوا جريمة الاتجار بالبشر بان تعاملوا في شخص طبيعي وهو طفل ذكر حديث الولادة بان قاموا بعرضه للبيع علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وواتس اب للحصول علي مقابل مادي والمبين قدرا بالاوراق بقصد استغلاله تجاريًا حالة كون المتهمة " هبة.ع" من اصول الطفل المجني عليه.