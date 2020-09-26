مصر | نشرة حوادث "الخليج 365 ": النائب العام يأمر بفحص أموال السوريين في مصر

كتب هاني نصر العربي في السبت 26 سبتمبر 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365 ": النائب العام يأمر بفحص أموال السوريين في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم السبت، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار:

الإدارية العليا ترفض الطعن على حكم نقل الحاخام اليهودي أبو حصيرة (فيديو)

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة بإعتبار الطعن رقم 34173 لسنة 61 ق عليا المقام من الجهة الإدارية ضد حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الخاص بضريح الحاخام اليهودى يعقوب أبو حصيرة كأن لم يكن وألزمت الإدارة المصروفات. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ضبط شخصين لقيامهما بغسـل 20 مليون جنيه حصيلة إتجارهما بالكيف

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "أحدهما مسجل شقى خطر"- مقيمان بمحافظة أسيوط، لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

طمعًا في أرث والدهم.. ضبط 5 قدموا شهادات طبية مزورة لأحد البنوك

قامت إدارة الأموال العامة بفحص ما تبلغ لها من محامى أحد البنوك، بتقدم أحد الأشخاص لفرع البنك بالمعادى بشهادة طبية مزورة منسوبة لإحدى المستشفيات الحكومية لمعهد ناصر تفيد أن والده طريح الفراش ولكنه فى كامل قواه العقلية وذلك بهدف صرف الأموال الخاصة بوالده طرف البنك. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

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في قضيتين جديدتين.. تغريم مجدي عبد الغني 200 ألف جنيه لامتناعه عن تسليم ميراث

قضت محكمة جنح الدقي، اليوم السبت، بتغريم كابتن مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق في قضيتين جديدتين متعلقتين بخلافات ميراث مع أقاربه. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

النائب العام يأمر بفحص أموال السوريين في مصر

صرح الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا أن النائب العام المستشار حماة الصاوي قد أمر بإحالة المذكرة المقدمة منه والمقيدة برقم 1307 لسنة 2020 بشأن تدفق الاموال السورية علي مصر، الي الامن الوطني للفحص. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

التصريح بدفن شاب سقط من قطار في الحوامدية

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التصريح بدفن شاب لقي مصرعه إثر سقوطه من أحد قطارات الحوامدية. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا