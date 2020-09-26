مصر | بعد 5 وقائع.. سقوط عصابة سرقات المساكن بأسلوب كسر الباب بالعمرانية

كتب هاني نصر العربي في السبت 26 سبتمبر 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد 5 وقائع.. سقوط عصابة سرقات المساكن بأسلوب كسر الباب بالعمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في إسقاط تشكيل عصابي لسرقة المساكن بأسلوب كسر الباب، بمنطقة العمرانية، غرب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة بورود عدة بلاغات للرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، من أهالي المنطقة بسرقة شققهم بأسلوب كسر الباب.

شكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة فريق بحث لكشف ملابسات البلاغات الواردة، وتوصل المقدم مصطفي كمال وكيل فرقة غرب الجيزة إلى أن تشكيل عصابي مكون من عاطلين وراء ارتكاب تلك الوقائع.

أعدت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد أمين مفتش مباحث غرب الجيزة، لضبط المتهمين، وتمكن النقيب عبد الرحمن محمدين معاون مباحث القسم والقوة المرافقة له من ضبطهما، واقتيادهما إلى ديوان القسم.

وبمناقشتهما اقرا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة بما توصلت إليه التحريات وارتكابهما 5 وقائع بنفس الأسلوب، وبارشادهما تم ضبط المسروقات لدي عميلهما، وبعرضها على المجني عليهم تعرفوا عليها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.