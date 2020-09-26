شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يقرر بدء استقبال طلبات الزفاف الجماعي غدا.. تعرف على الشروط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صدق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على إقامة حفل الزفاف الجماعي السنوي للمحافظة لهذا العام خلال شهر نوفمبر القادم، على أن يبدأ استقبال الطلبات من خلال الإدارة العامة للسياحة والمصايف بدءا من غد الأحد ولمدة 15 يوما لمن تنطيق عليهم شروط الاشتراك في الحفل، كتقليد سنوي حرصت عليه المحافظة لمشاركة الشباب أفراحهم ومساهمة المحافظة في تكاليف الزواج بدون تحمل أي مصروفات أو رسوم تيسيرا عليهم.

وأوضحت صباح توفيق، مدير إدارة السياحة، أن محافظ مطروح وافق على بدء تلقي طلبات الراغبين في الاشتراك في حفل الزفاف الجماعي من غد الاحد ولمدة 15 يوما، ممن تنطبق عليهم الشروط عن طريق تقديم طلب باسم السكرتير العام بالمحافظة يوضح فيه حالة المتقدم حديث الزواج أو يرغب في عقد القران وصورة عقد الزواج للمتزوجين حديثا وصورة من البطاقة الشخصية وشهادة الميلاد للعروسين، مع مراعاة إحضار أصول المستندات عند التقديم للاطلاع عليها، وأن يكون الزوجان أو أحدهما من أبناء المحافظة أو المقيمين فيها على أن تعطى الأولوية لأبناء المحافظة .

كما وجه محافظ مطروح بأن الأولوية للمتقدمين ستكون لأبناء المحافظة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن يكون عقد القران حديثاً ولا يكون قد مضى عليه أكثر من 6 أشهر وألا يكون قد سبق له الاشتراك في الأعوام السابقة في الزفاف الجماعي، وألا قد سبق لكلا الزوجين الزواج من قبل، كذلك لا يتم اشتراك اكثر من حالة واحدة من كل أسرة إلا في حالة عدم اكتمال العدد المقرر قبوله.

وأكد محافظ مطروح، أن المحافظة تقدم كافة التيسيرات للشباب مع تحمل كافة نفقات إقامة الحفل ولا يتحمل المتقدمين أي مصروفات أو رسوم، بالإضافة إلى تقديم عدد من الهدايا العينية لكل عروسين