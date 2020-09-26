شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يكرم العاملين بالقطاع الصحي بلبيس لجهودهم في مواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عدد من العاملين بالقطاع الصحي، ومن المتطوعين بقرية سلمنت التابعة لمركز ومدينة بلبيس، وذلك لمجهواتهم المبذولة والتطوع لخدمة المرضي المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، بعد تخصيص مركز لتقديم الرعاية الطبية للمرضي المصابين من أهالي القرية والقرى المحيطة بها، وتقديم الخدمة الطبية للمخالطين، والمعزولين بالمنازل، وذلك خلال فترة جائحة فيروس كورونا.

جاء ذلك أثناء زيارة وكيل الوزارة لمركز طب الأسرة بسلمنت التابع للإدارة الصحية ببلبيس، بحضور مدير إدارة المستشفيات، ومديرة الإدارة الصحية، وتفقد خلال الزيارة خدمات الرعاية الأولية المقدمة للمواطنين بالمركز، وسير العمل بالمبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر للإعتلال الكلوي وعلاج الأمراض غير السارية، ومبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لفرق المبادرة الرئاسية للمجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة، موضحا أن الفرق الطبية قامت بفحص أكثر من ٨٤٦ ألف مواطن بالمحافظة حتي الآن، وذلك خلال ٨ أيام منذ انطلاق المبادرة الرئاسية بالمحافظة.