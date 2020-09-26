شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة السابقة لوزير الزراعة: الطب البيطري جزء من منظومة مكافحة مرض «السعار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة مني محرز النائبة السابقة لوزير الزراعة للثروة الحيوانية، إن مكافحة مرض السعار ليس مسئولية الطب البيطري بمفرده ولكنها مسئولية مجتمعية بين وزارات الزراعة والتنمية والصحة والبيئة ومنظمات المجتمع المدني لان الموضوع يتعلق بصحة المواطنين ويكلف الدولة الملايين في عمليات التحصين للحيوانات لحماية الصحة العامة ونخسر أحباءنا بسبب المرض، مشيرة إلى أهمية دور الطب البيطري العظيم في هذا الإتجاه لأنها مهنة مشرفة لكل من يعمل بها.

وأضافت «محرز»، في كلمتها خلال مؤتمر الإحتفال باليوم العالمي لمكافحة مرض السعار، الذي نظمته نقابة الأطباء البيطريين بمشاركة خبراء الطب البيطري من وزارة الزراعة والجامعات المصرية، أن الطب البيطري جزء من منظومة مكافحة مرض السعار وليست كل المنظومة التي تشارك فيها كل الجهات المعنية وخاصة وزارة البيئة حيث ان القضاء على مصدر تكاثر كلاب الشوارع هو القمامة ولذلك فإن التحكم في القمامة والتخلص منها هو العامل الرئيسي في سبيل التحكم في أعداد الكلاب مشيرة إلى إنه انه يمكن التعاون مع المنظمات الدولية لتقنين جميع الأوضاع المتعلقة بآليات الحد من تكاثر هذه الحيوانات لأننا جزء من المنظومة ولسنا كل المنظومة.

وشددت نائب وزير الزراعة السابق ان دور الطب البيطري هو تحصين الكلاب وإجراء عمليات التعقيم للحد من التكاثر بالتعاون مع وزارة البيئة مع عدم الإخلال بالتوازن البيئي للكلاب والقطط في مكافحة حيوانات آخري تشكل تهديدا للصحة العامة والبيئة وخاصة في المناطق الحدودية مثل مكافحة الثعالب.

ولفتت «محرز» إلى أهمية الدور الفني للطب البيطري في الحفاظ على الثروة الحيوانية ووضع السياسات ومنع إنتشار الامراض المشتركة وأن دوره الحفاظ على الامن الغذائي لمختلف المشروعات المتعلقة بالثروة الحيوانية والسمكية والداجنة باعتبار ان هذه الثروات اقتصادية تعمل على توفير فرص العمل كما حدث في الإنتاج الداجني بمجهود الأطباء البيطريين.

وأوضحت نائب وزير الزراعة السابق ان كل من يعمل في الإنتاج الحيواني فهو يعمل مع «الغلابة» ودور الطبيب البيطري يتشعب لحماية هؤلاء من المخاطر التي تتعرض لها مشروعاتهم الصغيرة من خلال الحماية من الامراض الوافدة الخطيرة مثل حمي الوادي المتصدع التي تلقي بالأعباء على دور الطبيب البيطري في حماية الصحة العامة والبيئة والثروة الحيوانية من مخاطر هذه الأمراض.

Advertisements