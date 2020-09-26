شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الخدمات البيطرية»: تحصين 16 ألف حيوان لمكافحة مرض «السعار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ان مرض «السعار» يتصدر المشهد العالمي ومنها مصر من ناحية التحديات التي يواجهها العالم في مجال مواجهة ومكافحة الأمراض الوبائية والمشتركة العابرة للحدود التي أصبحت مؤثراً رئيسياً على صحة الحيوان بشكل مباشر وصحة وغذاء الإنسان واقتصاد الدول بشكل مباشر وغير مباشر.

وأضاف «محمود»، في كلمته خلال الإحتفال باليوم العالمى للسعار، أن وزارة الزراعة قامت بدورها في مكافحة السعار بتحصين ما يقرب من 16 ألف حيوان بلقاح السعار خلال هذا العام بالإضافة إلى تحصين 30 ألفا و754 من الكلاب والقطط ضد مرض السعار. بالرغم من الظروف التي يعانى منها العالم منذ نهاية عام 2019 جراء جائحة كورونا بحظر الحركة مشيرا إلى إن الهيئة في إطار التطوير المرحلى لخطط التحكم في المرض والتوسع في استخدام النظم التي تحقق مبدأ الرفق بالحيوان طبقاً للمتاح من الإمكانيات.

وشدد رئيس هيئة الخدمات البيطرية على أهمية مكافحة هذا المرض هو إدراجه ضمن أولويات الأجندة الدولية لنهج الصحة الموحدة لما له من طبيعة وبائية خاصة تتعلق بالإنسان والحيوان والبيئة موضحا أن استراتيجية الحكومة المصرية التي تسعى للنهوض بالبلاد للدخول في مصاف أفضل 30 دولة في العالم بمجالات شتى، بحلول عام 2030 .

ولفت «محمود» إلى ان مصر وضعت من ضمن أولوياتها حماية وتنمية الثروة الحيوانية وما يتبع ذلك من حماية لصحة الإنسان بحمايته من العديد من الأمراض ومنها مرض السعار الذي يعد من أخطر الأمراض المشتركة نظراً لخطورته على الصحة العامة والتى تستوجب الإسراع في مكافحته وكسر دورة انتقاله في الحيوانات والكلاب الضالة باتخاذ الإجراءات اللازمة تحت مظلة خطة شاملة للمكافحة طبقا للإمكانيات المتاحة ووفقاً للقرارات والقوانين المنظمة لذلك.

وأوضح رئيس الخدمات البيطرية أن وزارة الزراعة تدعم جهود جميع الأطراف المعنية للقضاء على السعار، بالدعوة لعقد اجتماع مع ممثلى القطاعات الرسمية ومنظمات المجتمع المدنى ذات الصلة لمناقشة سبل التعاون والدعم لتطوير استراتيجية مكافحة مرض السعار تماشياً مع الاستراتيجية العالمية التي تهدف للقضاء على المرض في العالم بحلول عام 2030،

ولفت «محمود» إلى أن ذلك يتم بتطبيق النهج التدريجى للتخلص من المرض طبقاً للمعايير الدولية الصادرة في هذا الشأن، من خلال الاتفاق بين جميع الجهات على باستمرار التواصل بين وزارة الصحة والسكان، والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومختلف الجهات التنفيذية المعنية بشأن وضع اللمسات النهائية لمسودة الاستراتيجية القومية للقضاء على مرض السعار المعدة بالتعاون بين منظمة الصحة العالمية ووزارات الزراعة الصحة والدولة لشئون البيئة.

وأشار إلى إنه تم التوصية باختيار محافظة أو أكثر كنموذج مصغر للبدء بتطبيق خطة عمل إجرائية لمكافحة المرض بشكل متكامل، مبنى على دراسات تحليل المخاطر وجمع البيانات الوبائية اللازمة لها وتنفيذ حملات التوعية والإرشاد وإجراءات التحكم والسيطرة، وذلك بالتعاون بين جميع الجهات المعنيةمع ضرورة التنسيق والتعاون بين هذه الجهات لتحديد مهمة كل جهة في تنفيذ خطوات العمل المعيارية للسير في إجراءات خطة العمل .

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وشدد «محمود» إلى استمرار تشجيع عمليات التحصين الجماعية التي يقوم بها المجتمع المدنى في سائر محافظات الجمهورية، تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى مشيرا إلى أهمية تكاتف جميع منظمات المجتمع المدنى العاملة في مجال الرفق بالحيوان والجهات البحثية بما تقدمه من أبحاث علمية مع الجهات التنفيذية للوصول لأفضل أنظمة إدارة الموارد المتاحة وتعظيم الاستفادة منها وتعظيم الأعمال التطوعية وتقديم كافة سبل الدعم للإسراع الخطى نحو مصر خالية من السعار بحلول عام 2030.