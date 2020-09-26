شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «صحة الحيوان»: يجب توحيد استراتيجية مكافحة «السعار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان، أهمية الحد من خطورة مرض السعار (داء الكلب)، وما يسببه من خسائر في الحيوانات وخسائر في الأرواح البشرية، وأيضا تأثيره على الاقتصاد القومى، وأهم الوسائل والآليات الخاصة بمكافحة هذا المرض وتأتى مشكلة مرض السعار انها تؤرق المجتمع بصفة عامة.

وقال «شاهين» في كلمته خلال إفتتاح مؤتمر اليوم العالمي لمكافحة مرض السعار ان هناك إجراءات كثيرة ولكنها لم تنه المشكلة، وهناك اقتراحات ووضع حلول تقدم بها المختصين اليوم ويجب أن تتوحد وتوضع استراتيجية للقضاء على هذا المرض، ويحتاج لمجهود وتضافر جهات متعددة، بضرورة الانحياز لحماية الحيوان وتوفير البيئة المناسبة له.

وأضاف مدير صحة الحيوان ان مشكلة السعار في مصر تكمن في أننا نتحدث بعضنا بعض في حين أن العالم يبحث عن تعاون دولي لصحة واحدة وعلينا التواصل معهم مشددا على تعاون وثيق بين الوزارات والجهات المعنية والمعاهد المتخصصة والمجتمع المدني لوضع حلول حقيقية تقضى على المرض، وتفعيل دور الإعلام والتوعية وتوفير الأمصال بإعداد كبيرة بالمستشفيات، فالعالم أعلن عن القضاء على المرض مع على كوكب الأرض في 2030 ويجب أن نواكب مع هذه الخطوات، وان نضع حلول نهائية وجذرية لمشكلة الكلاب الضالة في مصر.

ولفت «ممتاز شاهين» إلى أهمية دور معهد بحوث الصحة الحيوانية هذا الصرح والذى يقع على عاتقه مسؤلية حماية الثروة الحيوانية من الامراض الوبائية الوافدة علاوة على حماية الصحة العامة من مخاطر الامراض المشتركة وحماية البيئة من التلوث بالمسببات المرضية ودوره في النهوض وتطوير البحث العلمى لاهميته في تعزيز الصناعات والابتكارات وتنمية الثروة الحيوانية