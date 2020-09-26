شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يكرم عاملي نظافة بمدينتي نقاده وقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، محمد مصطفى حسن، عامل نظافة بالوحدة المحلية لمدينة قنا، ووحيد محسن خليل، عامل نظافة بالوحدة المحلية لمدينة نقادة، وكرمهما لتفانيهما فى عملهما، وذلك بحضور أشرف أنور، رئيس مدينة قنا، وياسر أحمد، رئيس مدينة نقادة.

وأكد المحافظ أن مثل هؤلاء العاملين يعطون القدوة التى تحتاجها مصر من شبابها وأبنائها المخلصين التي تستحق منا جميعا التضحية والإخلاص وإنكار الذات، موضحا أن المحافظة حريصة على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، فكما يجرى مجازاة المقصرين في أعمالهم يجرى بالمثل مكافأة كل من يؤدي عمله على الوجه الأمثل، داعيا جميع العاملين أن يحذوا حذوهم لبناء مصر التي نحلم بها.