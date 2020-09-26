شكرا لقرائتكم خبر عن إهداء درع جمعية الكشافة الجوية لرئيس جامعة قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، رئيس جمعية الكشافة الجوية القائد سعيد خليفة، والقائد أحمد علي، مفوض التدريب بجمعية الكشافة الجوية.

جاء ذلك فى ختام فاعليات الدورة الرسمية لمساعدي قادة الوحدات الكشفية والتى عقدت فى جامعة القناة فى الفترة من الثلاثاء ٢٢ سبتمبر إلى الخميس ٢٤ سبتمبر بالتعاون بين إدارة الجوالة والخدمة العامة بجامعة قناة السويس وجمعية الكشافة الجوية فرع الإسماعيلية.

وقام كل من رئيس جمعية الكشافة الجوية القائد سعيد خليفة والقائد أحمد على مفوض التدريب بجمعية الكشافة الجوية، بإهداء درع جمعية الكشافة الجوية للدكتور أحمد زكى والدكتور محمد شقيدف، والدكتور محمد غنيم، منسق عام الأنشطة الطلابية.

من جانبه، أهدى الدكتور أحمد زكى درع الجامعة لرئيس الجمعية ومفوض التدريب بجمعية الكشافة الجوية، تقديرا من الجامعة علي التعاون المثمر والنحاح الملحوظ للدورة.

جاء ذلك بحضور ابتسام سليم مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، والدكتور أحمد إمام، عضو هيكل الإشراف وتدريب معسكر إعداد القادة الفوج الـ١٢.

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