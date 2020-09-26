شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد شهادة «الأيزو» لمعمل محطة مياه إمبابة والمعمل المركزي بشركة مياه الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، حصول المعمل المركزي ومعمل محطة مياه إمبابه على تجديد شهادة الأيزو الدولية ١٧٠٢٥ للمرة الثانية علي التوالي وذلك بعد إجراء وكالة "إيجاك "‏ الإختبارات اللازمه لإعتماد تجديد الشهاده.

وأوضح بدوي، أن إعتماد تجديد شهادة الأيزو يتم كل عامين الأمر الذي تطلب العمل علي دقة نتائج التحاليل والإلتزام بمعايير الجودة العالمية.

وأكد بدوي ، أن الشركه تولي إهتماماً كبيراً بقطاع المعامل بالشركه وذلك من خلال توفير كافة سبل الدعم لتطوير منظومة الجودة والعمل علي حصول العديد من معامل الشركه علي شهادة الأيزو الدوليه لما لهذه الشهاده من أهميه حيث توحد معايير وظروف العمل بين الشركات ذات مجال العمل المتشابه في أرجاء العالم، وحسن إدارة الموارد المادية والبشرية.

وأشاد بدوي ، بالمجهودات التي يقوم بها قطاع المعامل بالشركه ويأتي ذلك في ضوء حرص الشركه علي مواكبة أحدث التقنيات في مجال تحسين جودة المياه.

وأضافت الدكتورة أمل عبد الحفيظ رئيس قطاع المعامل بالشركه ، أنه تم تدريب جميع الكيميائيين علي الإصدارات الجديده لشهادة الأيزو للوصول بفريق العمل إلي أعلي درجات الكفاءة وتقديم منتج عالي الجودة للمواطنين. الوضع في مصر

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