شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: افتتاح 27 مسجدا الجمعة المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة الأوقاف، عن افتتاح 27 مسجدا في تسع محافظات، الجمعة المقبل، وذلك فى إطار خطتها لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، ليصبح إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر حتى الآن 309 مساجد. وتتضمن المساجد التى سيتم افتتاحها الجمعة القادم 7 مساجد بمحافظة شمال سيناء. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,625

تعافي 93,531

وفيات 5,853

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