شكرا لقرائتكم خبر عن محطة مياه شرق المنصورة تحصل على تجديد اعتماد شهادة .T.S.M للمرة الثانية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، حصول محطة مياه شرق المنصورة على تجديد اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة .T.S.M للمرة الثانية دون ملاحظات، وهى شهادة دولية ألمانية في سلامة مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي.
وأكد نصر، حرص الشركة على تطوير محطاتها باستمرار وتقديم خدماتها بأفضل جودة ممكنة، تنفيذا لخطة عمل الشركة للعام 2019 / 2020 بقطاع التشغيل والصيانة برئاسة المهندس محمود رزق المشرف العام على القطاع وبتنسيق من المهندس محمود الديب المنسق العام لـ .T.S.M بالشركة، مما يعكس حرص الشركة على تطوير محطاتها باستمرار وتقديم خدماتها بأفضل جودة ممكنة بالإضافة لمتابعة وتوجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المستمرة، لتقييم أداء عمل الشركات التابعة للشركة القابضة من أجل الوصول بالخدمة المقدمة للمواطنين للمستوى المأمول.
جدير بالذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية لديها الآن 29 محطة حاصلة على شهادة الاعتماد الدولية TSM، نصيب محطات الصرف الصحي المعتمدة منها 20 محطة معالجة صرف صحي، بالإضافة إلى 9 محطات مياه شرب.
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