شكرا لقرائتكم خبر عن الشوربجي: التغييرات الصحفية استهدفت الدفع بوجوه شابة لتولي المواقع القيادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن التغييرات الصحفية التي تم إعلانها اليوم جاءت لتعكس رؤية الهيئة للنهوض بالمؤسسات الصحفية لتواجه التحديات الكبيرة التي تشهدها الصحافة القومية.

وأضاف الشوربجي، في تصريحات على هامش اجتماع الهيئة الوطنية للصحافة، السبت، أن التغييرات استهدفت الدفع بعدد من الوجوه الشابة لتولي المواقع القيادية وإعطاء الفرصة للقيادات التي أثبتت كفاءة خلال الفترة الماضية.

وأشار الشوربجي إلى أن الجمع بين رئاسة تحرير الصحف المسائية والبوابات الالكترونية جاء بهدف ترشيد النفقات ومواجهة التغييرات الكبيرة والمتلاحقة التي تقتضي التواجد الالكتروني القوي للمؤسسات الصحفية وتحقيق روابط فعالة ومؤثرة بين الصحافة المطبوعة والإلكترونية لمواجهة المنافسة القوية مع تطوير المحتوي بما يحقق سرعة التفاعل مع الاحداث المتلاحقة على الساحتين الداخلية والخارجية.