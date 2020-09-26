شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يناقش خطة «الأوقاف» لإنشاء وتطوير 10 مساجد بـ21 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الخطة الاستثمارية لعدد من القطاعات الخدمية والتنموية بالمحافظة والمشروعات المقترحة خلال الخطة القادمة 2020/2021 بحضور اللواء اشرف ابراهيم السكرتير العام وعددمن مديري المديريات والادارات .

واستعرض الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، الخطة الحالية لمديرية الأوقاف بالمحافظة ومنها الخطة الحالية بتكلفة استثمارية نحو 39 مليون جنيه، وتم إنشاء وافتتاح 6 مساجد، ومنها مسجد الفرقان بعلم الروم بمرسى مطروح، والقرية الحمرة بالحمام، والسلام بسيوة، والمسجد الكبير بالقرية 27 بمدينة الحمام، وغيرها، وجارى الانتهاء من 7 مساجد أخرى بمدن المحافظة، بالإضافة إلى مقترح خطة العام القادم لإنشاء وتطوير 10 مساجد بتكلفة نحو 21 مليون جنيه بمدن المحافظة.

وأكد وكيل وزارة الاوقاف بمطروح أن وزارة الأوقاف وافقت على انشاءمركز ثقافى الاسلامى بمحافظة مطروح لتعليم وتخريج كوادر دينية من خريجى الجامعات المصرية بعد تأهيلهم وتدريبهم وتعليمهم الاحكام والقضايا الفقية والدينية وتعليم الدين الصحيحة وتصحيح المفاهيم والافكار الدينية وذلك خلال عاميين بالمركز، ثم منحهم شهادة دبلوم من وزارة الاوقاف لتخريج واعظ أو واعظة دينية ويمكن الاستعانة بهم كأئمة وخطباء مساجد لسد العجز في بعض المساجد، حيث تم اختيار مسجد التقوى وسط مدينة مرسى مطروح كمقر للمركز الثقافى الاسلامى .

من جانبه اشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بانشاء المركز الثقافى الاسلامى مع تقديم محافظة مطروح لكل الدعم للمركز لتخريج كوادر دينية مؤهلة من خلال علماء الاوقاف والازهر الشريف وتدريبهم على إمامة المساجد والخطبة من على المنبر، مع شكره لفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف ولعلماء وزارة الاوقاف على الاهتمام بمطروح واقامة المركز بها.