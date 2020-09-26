فوز القليوبية في تصفيات أولمبياد الطفل المصري 2020 بكره الطائره بنين وبنات (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار فازت محافظة القليوبية في التصفيات الإقليمية لأولمبياد الطفل المصري 2020 في كرة الطائره بنين وبنات. أقيمت الأولمبياد، على أرض القليوبية، السبت، برعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبيه، وعزه الدري رئيس الاداره المركزيه الطلائع، ووالدكتورة سونيا عبدالوهاب رئيس الاداره المركزيه للتنميه الرياضية. فوز القليوبيه فى تصفيات أولمبياد الطفل المصرى ٢٠٢٠ في كره الطائره بنين وبنات فوز القليوبيه فى تصفيات أولمبياد الطفل المصرى ٢٠٢٠ في كره الطائره بنين وبنات فوز القليوبيه فى تصفيات أولمبياد الطفل المصرى ٢٠٢٠ في كره الطائره بنين وبنات الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,625

تعافي 93,531

وفيات 5,853

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