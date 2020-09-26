شكرا لقرائتكم خبر عن حملتان لإزالة الإشغالات والتعديات من شوارع وسط الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دفع حي وسط الإسكندرية، السبت، بحملتين لفرض الانضباط والتصدي لظاهرة الإشغالات والتعديات والحواجز بنطاق الحي، تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية؛ وفي إطار اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية لضبط الشارع ومحاربة ظاهرة الإشغالات والتعديات.

توجهت الحملة الأولي إلى شوارع لاجيتيه، وجواد حسني، وطريق الحرية، وعبدالكريم الخطابي، ومحرم بك، وميدان الرصافة، وجرين، ومنشا، وقنال السويس، وعبدالقادر الغرياني، وتم خلالها رفع وإزالة عدد من حالات الاشغالات المتنوعة.

بينما توجهت الحملة الثانية إلى شوارع الواثق، ابن رباح، والشيخ سعدي، ويوسف فهمي الجزايلي، وجلال الرومي، وعبدالكريم الخطابي، وتم خلالها رفع وإزالة عدد كبير من الحواجز الحديدية والكتل الخرسانية والأحجار والكاوتش التالف التي تستخدم لحجز أماكن للسيارات وتعيق المارة والمرور.

تمت الحملتان بناء على توجيهات اللواء علاء يوسف رئيس الحي، وجاري متابعة الحملات للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للشوارع وفرض الانضباط، ومازالت الحملات مستمرة والمتابعة قائمة، في نطاق حي وسط.

حملتين لإزالة الإشغالات والتعديات من شوارع وسط الإسكندرية

حملتين لإزالة الإشغالات والتعديات من شوارع وسط الإسكندرية

حملتين لإزالة الإشغالات والتعديات من شوارع وسط الإسكندرية

حملتين لإزالة الإشغالات والتعديات من شوارع وسط الإسكندرية

حملتين لإزالة الإشغالات والتعديات من شوارع وسط الإسكندرية