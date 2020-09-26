شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الصرف بوزارة الرى يتابع مشروعات السيول فى غرب الدلتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس عاشور عبد الكريم ، رئيس هيئة الصرف بوزارة الموارد المائية والرى، مصرف العموم ومصرف غرب النوبارية ومصرف تعمير الصحارى الرئيسي والقطاع المكافئ والتحويلة المساعدة وسحارة المصرف اسفل ترعة مريوط وتغطية مصرف تعمير الصحارى 2 بجوار الطريق الصحراوى بغرب الدلتا استعدادا لموسم السيول.

وشدد عبد الكريم ، على ضرورة متابعة مناسيب المصارف ومحطات الصرف العاملة عليها واتخاذ الإجراءات القانونية طبقا للعقد لمقاول انشاء سحارة مصرف تعمير الصحارى 2 المتعثر.

وأكدت وزارة الموارد المائية والرى انها اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة للنوات طوال موسم الشتاء، وذلك من خلال رفع حالة الطوارئ لكافة محطات رفع المياه التابعة للوزارة وايضا المتابعة المستمرة للمجارى المائية ومراقبة المناسيب على مدار الساعة.

وأوضحت الوزارة ، أنها وجهت بتكثيف الاستعداد لموسم السيول وادارة فترة أقل الاحتياجات " السدة الشتوية" مع التنسيق مع المحافظات لعمل سيناريوهات أزمه للتعامل مع السيول والتنسيق مع وزارتى النقل والسياحة والمحافظات المعنية للتعامل مع الملاحة النهريه اثناء موسم اقل احتياجات مع توجيه هيئة النقل النهرى النهري التابعه لوزارة النقل بتكثيف والانتهاء من اعمال التكريك المطلوبه للممر الملاحي وتوجيه الشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحى لأخد الاستعدادات اللازمه أثناء موسم أقل الاحتياجات وتطهير مأخذ المحطات .

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وكانت مصلحة الميكانيكا والكهرباء، أعلنت أنه تم تركيب أكثر من 25 وحدة طوارىء، فى منطقة غرب الدلتا بالقرب من المحطة الحرجة، خاصة محطات الصرف، وهذه تعتبر ضمن استعدادات موسم السيول لرفع مياه الصرف ومياه الأمطار، وذلك بعد أزمة سيول 2015 التى أغرقت عدة مناطق وهو ما تطلب تزويد هذه المناطق بمحطات طوارئ.