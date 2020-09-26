شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تؤكد عدم وجود مستشارين للوزير عدا المستشار القانونى للوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الأوقاف، عدم وجود أى مستشارين لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، سوى المستشار القانونى للوزارة، ولا يوجد أى مستشار دينى أو علمى أو إعلامى أو خلافه للوزير.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، أنها ستتخذ إجراءاتها القانونية تجاه أى ادعاء فى ذلك أو استغلال لهذا المسمى بدون أى وجه حق.

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وحول الكذب في الأقوال والأفعال قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في مقال سابق له، إن الصدق محمود على كل حال، في الأقوال وفي الأفعال، وفي الهمم، يقول الحق سبحانه وتعالى: ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ “(التوبة : 119)، ويقول سبحانه: ” وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ” (العنكبوت : 3).

وأضاف جمعة،: "ويقول (عز وجل): ” إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ” (الحجرات : 15) ، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): (أَرْبَعٌ إِذَا كُنَّ فِيكَ فَلَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا: حِفْظُ أَمَانَةٍ، وَصِدْقُ حَدِيثٍ، وَحُسْنُ خَلِيقَةٍ، وَعِفَّةٌ فِي طُعْمَةٍ) (أخرجه أحمد) ، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): ” عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، ومَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ ويَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، وإِيَّاكُمْ والْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، ومَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ ويَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا “(متفق عليه).