شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأسقفية تحتفل بتخريج دفعة جديدة من طلاب كلية اللاهوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ، اليوم السبت ، بتخريج دفعة جديدة من طلاب كلية اللاهوت الأسقفية وذلك بحفل استضافته الكنيسة بالزمالك، وقدم الدكتور منير حنا رئيس أساقفة الكنيسة التهنئة للخريجين الجدد ، مضيفا أن ماتعلمتوه خلال سنوات الدراسة ساعدكم أن تزدادوا فى المعرفة وتتعمقوا فى تعليم الرسل، وأصلى أن يساعدكم هذا التعليم لكى تكون خدمتكم خدمة فعالة ومؤثرة تؤدى إلى نمو الكنيسة وامتداد ملكوت الله.

وأضاف حنا ، فى كلمته التى بدأت بعد موكب الخريجيين: لقد كنتم فى رحلة أثناء سنوات الدراسة وهذه الرحله قادتكم إلى هذا اليوم الذى تتسلمون فيه شهادات التخرج، قائلا : أتمنى أن لا يكون اليوم هو النهاية بل أتمنى أن يكون بداية رحلة جديدة، رحلة تمتد طول العمر وهى رحلة التلمذة. فالعلم الذى تعلمتموه هو مجرد عامل مساعد لكم وأنتم فى رحلة التلمذة التى أتمنى من قلبى أن تقرروا وتصمموا أن تبدأوها اليوم.

وأضاف حنا: أن حصولك على البكالوريوس أو الماجستير أو حتى درجة الدكتوراه فى اللاهوت لايعنى أبدًا أنك أصبحت تلميذًا للمسيح مشددًا: ويجب علينا أن نعرف جيدا أننا لن نستطيع أن نصنع فرقًا فى الكنيسة ولن نكون مؤثرين فى الخدمة إلا إذا أصبحنا تلاميذ حقيقين للمسيح.

من جانبه قال المطران سامى فوزى عميد الكلية:"تحدث الرب عن أن الحصاد كثير والفعلة قليلون فهى دعوة لنا أن الكنيسة تحتاج خدام حقيقين يرسلهم الرب ليجمعوا حصاده.

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بينما قدمت الطالبة ليديا الديب، كلمة خريجى الكلية قائلة: أثناء جائحة كورونا اكتشفت أن ما أكون هو أهم بكثير من ما أملك وأن التحديات لا يواجهها سوى الرب، معربة عن شكرها للمطران منير حنا الذى فتح أبواب كلية اللاهوت أمام جميع الطلبة ليتعرفوا أكثر على المسيح

وأسماء طلبة بكالوريوس العلوم اللاهوتية هم :"ليديا الديب بولس، جوى صموئيل لبيب، مارينا عصام فرحات، حنان فوزى شكرالله، جاكلين رأفت حكيم، انجيل داود ونيس، إيفا جمال نصحى، فيكتور صبحى جيد، مانويل افرام نجيب، جعفر تينقره كودى، ميخائيل أنجلو الشنطة، شاكر إسماعيل الشاى"