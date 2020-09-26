شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يكلف بدراسة استخدام وتقييم مواد مبتكرة فى تبطين الترع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف الدكتور محمد عبد العاطى ، وزير الموارد المائية والرى ، قطاع المشروعات بدراسة استخدام وتقييم مواد مبتكره فى عمليات تبطين الترع مما يعود بالنفع العام ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة ، موكدا فى تصريحات صحفية ، أن الوزارة تنفذ برنامج لتبطين 20 الف كيلو من الترع على مستوى الجمهورية منهم 7 آلاف كيلو متر كمرحلة أولى خلال عامى 2021 و 2022 بتكلفة تقديرية 18 مليار جنيه لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية .

يشار إلى أن أعمال التأهيل الجارية سيكون لها مردود اقتصادى واجتماعى ملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها وستؤدى الى تحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق وستساهم بشكل كبير فى تحسين البيئة .

ووجه وزير الموارد المائية والرى بأن تتزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام عليها إلى رى حديث للعمل على ترشيد المياه فى كافة المناحى واستخدام الطاقة المتجددة فى ضخ المياه الجوفية كمصدر صديق للبيئة وتوفيراً لنفقات التشغيل والصيانة وكذلك الحفاظ على المخزون الجوفى من خلال التحكم فى عدد ساعات التشغيل.