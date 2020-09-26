القومى للمرأة يشيد بتأهل "ميار شريف" للدور الرئيسى من بطولة فرنسا للتنس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه بتأهل لاعبة التنس الأرضى "ميار شريف" للدور الرئيسى من بطولة فرنسا المفتوحة لكرة التنس "رولان جاروس"، إحدى أكبر البطولات العالمية للتنس. وأعربت الدكتورة مايا مرسي، فى بيان، عن عميق سعادتها بالإنجاز التاريخى المشرف الذى حققته اللاعبة المصرية "ميار شريف"، والذى يعد إنجازا رياضيا غير مسبوق للرياضه المصرية حققته امرأة مصرية شابة، متمنية لها مزيد من النجاح والتألق فى المباريات المقبلة لها ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس، وفى باقى المباريات الدوليه التى تشارك بها.

جدير بالذكر أنه جاء تأهل اللاعبة ميار شريف للدور الرئيسى ببطولة "رولان جاروس"، عقب فوزها فى نهائى الدور التمهيدى على منافستها الإيطالية جوليا مونتيوني، كما تغلبت فى نصف نهائى الدور التمهيدى على الأمريكية كاتى مكنالي، وفى المباراة الأولى فازت على الكولومبية ماريا أوسوريو بنتيجة 6-4 و6-0.