شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يترأس ختام السنة 23 للكورسات المتخصصة بمسرح الأنبا رويس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت أسقفية الشباب، مساء أمس الجمعة، حفل ختام السنة الثالثة والعشرين لخدمة الكورسات المتخصصة، فى مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث حضر الاحتفال قداسة البابا تواضروس الثاني، وصاحبا النيافة الأنبا موسى أسقف الشباب، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، وعدد من الآباء الكهنة والأساتذة المحاضرين بالكورسات المتخصصة، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية ضد انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.
أشاد قداسة البابا فى كلمته خلال الحفل، باستمرار خدمة الكورسات المتخصصة رغم توقف التجمعات فى الفترة الماضية، من خلال نظام الـ Blended learning، كما وصف قداسته الخدمة بأنها مترابطة ومتكاملة ومتطورة.
كما احتفلت الأسقفية على هامش احتفالية الكورسات المتخصصة، التى كرم فيها أوائل دفعة هذا العام من المستويين الأول والثاني، بعيد الصليب، وذكرى مرور أربعين سنة على تأسيس أسقفية الشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر البابا تواضروس يترأس ختام السنة 23 للكورسات المتخصصة بمسرح الأنبا رويس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.