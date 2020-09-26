شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يترأس ختام السنة 23 للكورسات المتخصصة بمسرح الأنبا رويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت أسقفية الشباب، مساء أمس الجمعة، حفل ختام السنة الثالثة والعشرين لخدمة الكورسات المتخصصة، فى مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث حضر الاحتفال قداسة البابا تواضروس الثاني، وصاحبا النيافة الأنبا موسى أسقف الشباب، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، وعدد من الآباء الكهنة والأساتذة المحاضرين بالكورسات المتخصصة، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية ضد انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

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أشاد قداسة البابا فى كلمته خلال الحفل، باستمرار خدمة الكورسات المتخصصة رغم توقف التجمعات فى الفترة الماضية، من خلال نظام الـ Blended learning، كما وصف قداسته الخدمة بأنها مترابطة ومتكاملة ومتطورة.

كما احتفلت الأسقفية على هامش احتفالية الكورسات المتخصصة، التى كرم فيها أوائل دفعة هذا العام من المستويين الأول والثاني، بعيد الصليب، وذكرى مرور أربعين سنة على تأسيس أسقفية الشباب.