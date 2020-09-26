التعليم تؤكد أداء طلاب الدبلومات الفنية امتحان الدور الثانى دون مشكلات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى 36 ألفًا و949 طالب/طالبة بالدبلومات الفنية (نظامى الخمس سنوات والثلاث سنوات)، صباح اليوم، الامتحان فى (84) مادة فترة أولي، و(10) مواد فترة ثانية فى سابع أيام الامتحانات التحريرية (الدور الثاني) للعام الدراسى 2019/2020، والتى تستمر حتى 29 سبتمبر 2020، داخل (424) لجنة سير امتحان.
وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن امتحانات الدبلومات الفنية فى يومها السابع سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.
ولم تتلق غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم أى ملاحظات تعيق سير العملية الامتحانية.
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