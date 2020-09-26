شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب تقليل الاغتراب بتنسيق المرحلة الثالثة الاثنين حتى 1 أكتوبر.. أخبار مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار والهامة في مقدمتها، إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.. فتح باب تقليل الاغتراب الاثنين المقبل حتى 1 أكتوبر.





نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.. فتح باب تقليل الاغتراب الاثنين المقبل حتى 1 أكتوبرأعلنت وزارة التعليم العالى، أنه تيسيرا على الطلاب سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين فى المرحلة الثالثة وكذلك طلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك وفقًا للطاقة الاستيعابية، وذلك خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 28/ 9/ 2020 حتى يوم الخميس الموافق 1/10/2020 وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت وفقًا للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن المتضمنة ما يلي:-





مستشار رئيس الوزراء يحذر من منشور يطالب بالتبرع لمستشفى أورام بالزقازيقحذر هانى يونس المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء من منشور متداول لشخص يطالب بالتبرع لمبنى مستشفى أورام الأطفال بالزقازيق.





وزيرة الصحة: الرئيس يوجه بسرعة علاج الطفلة "روميساء" على نفقة التأمين الصحىأكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بسرعة الاستجابة لحالة الطفلة "روميساء" من مركز أشمون محافظة المنوفية، وعلاجها على نفقة التأمين الصحى، وذلك بعد استغاثة والدها عبر وسائل الإعلام بالرئيس "السيسي" لإجراء عملية "تسليك نخاع" لها.





الأوقاف تعلن افتتاح 27 مسجدا فى 9 محافظات الجمعة المقبلة.. صورأعلنت وزارة الأوقاف عن أنها ستفتتح 27 مسجدًا يوم الجمعة المقبل فى 9 محافظات، ضمن خطتها لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهرى سبتمبر الجارى وأكتوبر المقبل، ليصبح إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر حتى تاريخه 309 مساجد.





30 سفيرا فى رحلة بحرية بشرم الشيخ.. ويؤكدون: جمال الطبيعة بمصر ليس له مثيلأجرى الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والدكتور ياسمين فؤاد وزير البيئة بصحبة 30 سفيرا من سفراء الدول الأجنبية بمصر، اليوم السبت، رحلة بحرية خاصة وذلك خلال زيارتهم الحالية لمدينة شرم الشيخ فى اطار الاحتفال بيوم السياحة العالمى.





الهيئة الوطنية للصحافة تعلن التغييرات بالمؤسسات القومية.. الأسماءعقدت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجى، اجتماعا لها اليوم السبت، للإعلان عن التغييرات الصحفية بالمؤسسات الصحفية القومية.





وزارة الرى السودانية تؤكد استمرار انخفاض مناسيب مياه النيلأكدت لجنة الفيضانات بوزارة الرى والموارد المائية فى السودان، انخفاض مناسيب مياه النيل الملحوظ فى معظم الأحباس، وقالت لجنة الفيضانات فى بيانها اليوم، أن وارد محطة الديم عند الحدود "السودانية - الأثيوبية" ليوم غد الأحد، سيكون فى حدود 460 مليون متر مكعب، بينما يستقر وارد العطبراوى فى حدود 80 مليون متر مكعب.





Advertisements

حتى لا ننسى جرائم الجماعة الإرهابية.. تعطيل مترو الأنفاق وتفجير مسجد الروضة (فيديو)سجل حافل بالدمار والخراب لجماعة الإخوان الإرهابية واستهداف الشعب المصرى ومؤسسات الدولة، وذلك فى سبيل ضرب الاقتصاد المصرى وتدمير الدولة لتحقيق أهدافهم والسيطرة على الحكم، ومن أبرز الجرائم التى ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية تعطيل مترو الانفاق وافتعال أزمة الدولار واستهداف رجال الجيش والشرطة وتفجير مسجد الروضة.





حبس أحمد طولان ومتهمين آخرين فى واقعة التعدى على فتاة الفيرمونتأمرت «النيابة العامة» بحبس المتهمين «أحمد طولان» و«عمرو حسين» و«خالد حسين» أربعة أيام على ذمة التحقيقات فى واقعة التعدى على فتاة بـ(فندق فيرمونت نَيل سيتي) بالقاهرة، والذين أُلقى القبضُ عليهم فى العاصمة اللبنانية بيروت استجابة لما اتخذته «النيابة العامة» من إجراء قبلهم.





الإنجازات تتوالى.. مناطق عشوائية تتحول لمدن حضارية (إنفو جراف)عملت الدولة المصرية خلال الفترة الماضية على إعطاء أولوية لتطوير العشوائيات وتغيير حياة محدودى الدخل بشكل كامل، وتبنت استراتيجية للتخلص من مناطق الخطورة الداهمة وغير الآمنة.





رسميا.. غلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب منذ قليل وإعلان الأسماء غداأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، منذ قليل، فى الساعة الثانية ظهر اليوم السبت باب الترشح لانتخابات مجلس النواب الجديد 2021، وذلك عقب انتهاء مدة العشرة أيام المحددة لتلقى أوراق المرشحين، وجار حاليا مراجعة المستندات المقدمة من المرشحين ومطابقتها على أرض الواقع، تمهيدا لإعلان الكشوف المبدئية بأسماء المرشحين المقبولين غدا الأحد.





مرتضى منصور يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس النوابتقدم المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، ظهر اليوم السبت، بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب 2020، وذلك عن دائرة ميت غمر حيث تجرى عمليه التصويت يومى 7 و8 نوفمبر المقبل.





تنسيق المرحلة الثالثة.. إتاحة النتيجة للطلاب عبر الموقع الإلكترونى غداأعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، أنه من المقرر أن يتم إتاحة نتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق لطلاب المرحلة الثالثة عبر الموقع الإلكترونى للتنسيق صباح غدا الأحد للتعرف على ترشيحات الطلاب ونتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.





وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الثانوية بنسبة نجاح 68.18٪أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الدور الثانى للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2019-2020م، اليوم السبت بمشيخة الأزهر.





نتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق.. الانتهاء من ترشيحات الطلاب بإجمالي 176902 طالبأصدرت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بيانا منذ قليل، عن إعلان نتائج قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالجامعات والمعاهد المرحلة الثالثة عام 2020.