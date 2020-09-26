حصاد الوزارات.. الأوقاف تفتتح 27 مسجدا جديدا فى 9 محافظات الجمعة المقبلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم: وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الثانوية بنسبة نجاح 68.18٪ الأوقاف تعلن افتتاح 27 مسجدًا في 9 محافظات الجمعة المقبلة.. صور التعليم تستعرض إنجازات العام الدراسى.. تصحيح 10 ملايين امتحان إلكترونى الأبرز التعليم تكشف عن التنسيق مع الداخلية فى واقعة اتهام مدرس بالتحرش بطفلة الأرصاد تتوقع طقسا حارا غدا على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 34 طلاب الثانوية العامة المؤجلين يبدأون امتحان اللغة العربية التعليم العالى تعلن تسجيل 8000 طالب وطالبة فى تنسيق الشهادات المعادلة نتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق.. الانتهاء من ترشيحات الطلاب بإجمالى 176902 طالب نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.. فتح باب تقليل الاغتراب الاثنين المقبل حتى 1 أكتوبر وزيرة التعاون تبحث مع سفير أوكرانيا انعقاد اللجنة المصرية الأوكرانية المشتركة الإنجازات تتوالى.. مناطق عشوائية تتحول لمدن حضارية (إنفو جراف) وزارة الرى تنظم ندوة توعية بترشيد استهلاك المياه فى أسقفية العباسية وزير الرى يكلف بدراسة استخدام وتقييم مواد مبتكرة فى تبطين الترع Advertisements نقيب البيطريين يؤكد وجود 8 ملايين كلب ضال فى مصر زيادة عن حاجة التوازن البيئى القومية للأنفاق تسعى لإنهاء تنفيذ مترو العتبة - الكيت كات منتصف العام المقبل وزير الرى يستعرض مقترح دراسة كميات مياه يمكن توفيرها لترعة الحمام وامتدادها وزير النقل يشهد افتتاح مبنى هيئة سلامة الملاحة البحرية بعد التطوير.. صور قيادات "الزراعة" و"البيئة" يتابعون منظومة جمع وتدوير قش الأرز فى الشرقية التعليم تؤكد أداء طلاب الدبلومات الفنية امتحان الدور الثانى دون مشكلات البابا تواضروس يترأس ختام السنة 23 للكورسات المتخصصة بمسرح الأنبا رويس القوى العاملة تعلن التفتيش على 26 ألف و572 منشأة لمتابعة إجراءات مواجهة كورونا الجيزة تحدد اشتراطات البناء الجديدة فى 13 قرية بكرداسة والصف وأطفيح والواحات التموين تؤكد مد مخازن الجملة بالسلع المدعمة لصرفها لأصحاب البطاقات أول أكتوبر تنسيق 2020.. لطلاب الثانوية المعادلة تعرف على كيفية دخول موقع التنسيق التنمية المحلية تنتهى من تدريب 150 من العاملين بالمحافظات على التحول الرقمى الرى تنفذ سيناريو محاكاة ازدحامات مياه أمطار فى مصرف تعمير الصحارى وترعة مريوط القوى العاملة تعلن تعيين 359 شابا بقنا وتدريب الشباب على 12 مهنة فى بنى سويف

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