شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير على حملة 100 مليون صحة في الحي السادس بـ 6 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الحملة القومية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والإكتشاف المبكر للإعتدلال الكلوى ( 100 مليون صحة ) إقبالا كبيرًا من المواطنين في الحي السادس بمدينة 6 أكتوبر صباح السبت.

وقال الدكتور محمد حجازي، المشرف على قافلة العلاج بمدخل إسكان الشباب، في بيان، السبت، إن الحملة لاقت إقبالاً من الجنسين خلال هذا اليوم والأيام السابقة خاصة في الحي السادس.

وأشارت إيمان حسن، مسؤول بالقافلة، إن الكشف يشمل قياس الطول والوزن وقياس السكر العشوائي وضغط الدم، لافتة إلى أن هناك قافلة أخرى بالحي السادس.