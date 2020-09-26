شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للصحافة» تعلن التغييرات الصحفية في مؤسسة دار التحرير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة أهم التغييرات الصحفية بمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، باختيار محمد إياد محمد أبوالحجاج حافظ، رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة دار التحرير، وعبدالرازق توفيق أبوزيد، رئيسًا تحرير جريدة الجمهورية.

وبحسب بيان، جرى اختيار عبدالنبي شحات محمد بدوي، رئيس تحرير جريدة المساء ورئيس تحرير بوابة الجمهورية وشريف صلاح الدين عطية رئيس تحرير مجلة حريتي، ومحمد فتح الله محمد على الأبنودي رئيس تحرير جريدة عقيدتي وإبراهيم السيد إبراهيم أبوكيله رئيس تحرير كتاب الجمهورية، ورئيس تحرير جريدة الرأي للشعب.

ومحمد عبدالحميد محمد فهمي رئيس تحرير جريدة الإجيبشيان جازيت وجريدة الإجيبشيان ميل.

والشيماء عبدالإله عبدالحميد حسن رئيس تحرير جريدة البروجريه إجيبسيان.

وجريدة بروجريه دايمانش + البوابة الإلكترونية الفرنسية.

ومحمد صلاح دمرداش على لرئيس تحرير جريدة الكورة والملاعب.

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