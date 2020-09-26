شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني يستجيب لـ«محمد» ويستضيفه في منزله ويهديه «كرسي متحرك وجيتار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استجاب الفنان تامر حسني، للطفل السكندري محمد من ذوي الهمم الذي أعلن عن أمنيته في مقابلة الفنان تامر حسنى والغناء والعزف معه من خلال برنامج حواديت على اليوتيوب تقديم اميرة فتحى وطالب والد محمد المسئولين بمسانده ودعم نجله بتوفير كرسى متحرك رياضي له.

تامر حسنى يستجيب لـ "محمد" ويستضيفه فى منزله ويهديه كرسى متحرك للسباق وجيتار

محمد بطل السباحة والجري وحاصل على ١١ ميدالية في سباقات محلية ودولية وقال: «بحب أعزف جيتار وبتعلمه عشان حبيبى الفنان تامر حسنى وعاوز اشوفه وأغنى معاه».

وفور بث الحلقة أجرى الفنان تامر حسني اتصالا تليفونيًا بمقدمة البرنامج وأبدى رغبته في تحقيق طلب محمد بمقابلته، وكذلك توفير الكرسى المتحرك، مشددًا على سرية اللقاء مع بطل الهمم لإسعاده بمفاجأة.

وعلى الرغم من أن الكرسى مستورد وغير متوفر بالأسواق بالمواصفات المطلوبة إلا ان الفنان تامر حسنى استطاع ان يوفره بما يتناسب مع المسابقات الرياضية للباسكت والجري في أقل من 48 ساعة.

وبعدها تم استضافة الطفل وأسرته بمنزل الفنان بعد أن أوهمت الصحفية اميرة فتحى الطفل وأسرته بأنها سوف تقابلهم مع اسرتها وتستضيف محمد في يوم ترفيهي مع ابنتها الصغيرة وحدثت المفاجأة وظهر تامر حسنى حاملا معه الجيتار والكرسى مناديًا عليه «يا بطل» حتى هرول إليه محمد مسرعاً بقوله «حبيبى».

وحرص الفنان تامر حسنى على الغناء معه والعزف على الجيتار لأحدث أغانيه«اختراع».

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